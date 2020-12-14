Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

14.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:34
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

KUZEY Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi. Kabatepe- Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.


Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
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