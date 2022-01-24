Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi - Haberler
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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den yarın saat 05.00'te yapılması planlanan seferin iptal edildiği bildirildi.


Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Güncel, Haber

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