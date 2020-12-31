Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

31.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:12
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

KUZEY Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre: Kabatepe - Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.


Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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