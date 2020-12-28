Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

28.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:54

- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "28 Aralık Pazartesi günü

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 22: 00 ve 29 Aralık Salı günü Kabatepe'den saat 05: 00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Coşkun Sabah Hatice Şendil
Spor Can Bartu Okan Buruk Domagoj Vida Abdullah Avcı Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:54:30. #1.15#
title