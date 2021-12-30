Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal - Haberler
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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.


Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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