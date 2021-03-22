ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal
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ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal

22.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:56

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptalÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00-13.00 ve 17.00 seferleri ile Kapatepe'den 09.00-15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada-Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan 07.15-10.00-14.00 ve 18.00 seferleri ile Geyikli'den, 08.00-11.00-15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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