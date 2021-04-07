Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı