Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

31.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:01
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş'tan yapılan açıklamada; Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 17.00, 22.00  Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada'dan ise 07.15, 11.00, 17.00 ile Geyikli'den 08.00, 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Tüm Haberler Ankara İstifa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 17:05:07. #1.15#
title