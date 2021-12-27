GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Haberler
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GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılıyor.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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