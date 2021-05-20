ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
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ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ
ÇANAKKALE GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA İPTALİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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