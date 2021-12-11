GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Haberler
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GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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