Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi (3)

08.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:43
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi (3)

BOĞAZ HATTINDA SEFERLER YENİDEN BAŞLADIÇanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 22.15 itibariyle yeniden başladı.

BOĞAZ HATTINDA SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 22.15 itibariyle yeniden başladı. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları devam ettiği için tekrar bir sefer iptali yaşanması ihtimali bulunmaktadır. Yola çıkmadan önce gdu.com.tr'den veya 444 0 752 numaralı çağrı merkezinden bilgi almayı unutmayınız" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Selami Şahin Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Deniz Türüç Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi (3) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 22:43:34. #1.16#
title