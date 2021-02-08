Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi (2)

BOĞAZ HATTINDAKİ TÜM SEFERLER DURDURULDU Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gelibolu- Lapseki, Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferlerinin lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.