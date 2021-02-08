Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

08.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:46
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre,Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli seferler yapılamayacak.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Merve Dizdar
Spor Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:46:47. #1.14#
title