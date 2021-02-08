Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre,Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli seferler yapılamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ