Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor (3) - Haberler
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor (3)

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİTBAHİR SEFERLERİ BAŞLADIÇanakkale'de fırtına ve kar yağışı nedeniyle saat 09.00'da geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 16.45'te tekrar başladı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR SEFERLERİ BAŞLADI

Çanakkale'de fırtına ve kar yağışı nedeniyle saat 09.00'da geçici olarak durdurulan Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 16.45'te tekrar başladı.


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