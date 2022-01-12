Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor (3)
KİLİTBAHİR SEFERLERİ BAŞLADIÇanakkale'de fırtına ve kar yağışı nedeniyle saat 09.00'da geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 16.45'te tekrar başladı.
ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR SEFERLERİ BAŞLADI
Çanakkale'de fırtına ve kar yağışı nedeniyle saat 09.00'da geçici olarak durdurulan Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından saat 16.45'te tekrar başladı.
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