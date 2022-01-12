Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor (2) - Haberler
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor (2)

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÖKÇEADA'YA SEFERLER 3'ÜNCÜ GÜNDE DE İPTALÇanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - GÖKÇEADA'YA SEFERLER 3'ÜNCÜ GÜNDE DE İPTAL

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Geyikli- Bozcaada hattında ise yarın için Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den de saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.


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