Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)
01.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:37
KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇANAKKALE'de lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gestaş firmasına ait Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, saat 14.15 itibariyle yeniden başladı.
ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI
ÇANAKKALE'de lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gestaş firmasına ait Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, saat 14.15 itibariyle yeniden başladı.
ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı