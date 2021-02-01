Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)

01.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:37
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)

KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇANAKKALE'de lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gestaş firmasına ait Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, saat 14.15 itibariyle yeniden başladı.

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

ÇANAKKALE'de lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gestaş firmasına ait Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, saat 14.15 itibariyle yeniden başladı.

ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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