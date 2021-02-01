Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

01.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:48
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor.

Lodos fırtınası, Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.Boğaz hattında ise Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu- Lapseki arasındaki feribot seferleri normal olarak devam ediyor. 


Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Haydar Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Defne Samyeli Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Hisarcık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 10:51:58. #1.16#
title