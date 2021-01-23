Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den saat 10.00'daki seferler yapılmayacak.

ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı