Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

11.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:21
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor.  

Lodos fırtınası Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Saatteki hamle hızı 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferleri yapılamıyor. Lodos nedeniyle oluşan dalgalar ise, Gökçeada'ya feribotların kalktığı Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'nın mendireğini adeta dövüyor. Gökçeada-1 gemisi de, seferlerin iptal olması nedeniyle Kabatepe Limanı'nda bağlı bulunuyor. 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasının diğer hatlarında ise, şuan için başka sefer iptali bulunmuyor. 


Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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