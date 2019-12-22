Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİÇanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozacada'ya bugün feribot seferleri yapıladı.

22.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:45
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)

VE 'YA YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

'de Kuzey 'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozacada'ya bugün feribot seferleri yapıladı. Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın sabah yapılması gereken seferlerin de iptal edildiği açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası nedeniyle, yarın sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 ve Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılmayacak. 

ÇANAKKALE, -


Kaynak: DHA
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