Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)

12.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:02
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)

LAPSEKİ FERİBOT SEFELERİ DE DURDUÇanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri saat 13.15 itibariyle geçici olarak iptal edildi.

GELİBOLU-LAPSEKİ FERİBOT SEFELERİ DE DURDU

Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri saat 13.15 itibariyle geçici olarak iptal edildi. Çanakkale'ye deniz ulaşımı şu an Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarından sağlanabiliyor.

Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattında, 2 gündür feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kabatepe Limanı'ndan bekleyen TIR'lar kuyruk oluşturdu.

Feribot sırası bekleyen TIR sürücüsü Hilmi Altın, İstanbul'dan geldiğini söyleyerek, "Gökçeada'ya gideceğim. Bugün hava muhalefetinden dolayı burada kaldık. 'Bu akşam saat 19.00'da feribot seferi olacak' dediler ama büyük ihtimalle olmayacak gibi görünüyor. Deniz çok dalgalı" dedi.

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,


Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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