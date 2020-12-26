Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

26.12.2020 20:16 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:31

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan A.Ş.'den yapılan açıklamada, "27 Aralık Pazar günün Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Furkan Palalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Çocuk Gazete Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 20:31:46. #1.15#
title