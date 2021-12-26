Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak - Haberler
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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

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BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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