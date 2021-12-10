Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak - Haberler
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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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