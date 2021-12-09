Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılamayacak - Haberler
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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılamayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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