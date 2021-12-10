Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

KUZEY Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, lodos nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - KUZEY Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, lodos nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Buna göre; Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.


Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli

Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title