Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

06.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:30

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir seferleri dışındaki deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

Kaynak: AA