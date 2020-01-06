Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:30
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege'nin kuzeyi ile 'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir seferleri dışındaki deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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