Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün ve yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün ve yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'deki Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe, 19.00'daki Geyikli-Bozcaada ile 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferleri programdan kaldırıldı.

Yarın da Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler yapılamayacak.

Kaynak: AA