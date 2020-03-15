Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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Ege Denizi, Gökçeada, Bozcaada, Güncel

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün ve yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

15.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:06
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün ve yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'deki Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe, 19.00'daki Geyikli-Bozcaada ile 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferleri programdan kaldırıldı.

Yarın da Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler yapılamayacak.

Kaynak: AA

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Manşet

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