Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, her iki adaya yapılacak seferlerde aksamaların pazartesi ve salı günü de devam etmesinin beklendiği, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay