Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

10.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:40
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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