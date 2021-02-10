Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
10.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:40
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay