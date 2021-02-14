Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın yapılacak seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, her iki adaya seferlerin bugün de aynı nedenle yapılamadığı, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay