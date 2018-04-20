Gökçeada ve Bozcaada'da 3 Günlük Tatil Bereketi

Çanakkale'nin son yıllarda yıldızı parlayan ve en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada ve Gökçeada ilçelerindeki konaklama tesislerinde, hafta sonuyla birleşen 23 Nisan tatilinin 3 güne uzaması rezervasyonları doldurdu.
20 Nisan 2018 Cuma 13:52
Çanakkale'nin son yıllarda yıldızı parlayan ve en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada ve Gökçeada ilçelerindeki konaklama tesislerinde, hafta sonuyla birleşen 23 Nisan tatilinin 3 güne uzaması rezervasyonları doldurdu.