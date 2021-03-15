ÇANAKKALE Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu-ARŞİV
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ÇANAKKALE Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu-ARŞİV

15.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:54
ÇANAKKALE Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu-ARŞİV

Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulunduÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni bulundu.

Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni bulundu.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile 26 Şubat cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu. Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni ise, 18 gün sonra teknenin battığı yerin 5.5 mil doğusunda Kefaloz Kırmızıtopraklar mevkiinde kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Yapılan incelemenin ardından olay yerinden alınan Toykuyu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER Vural BOZOK GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)-

ÇANAKKALE Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu-ARŞİV
ÇANAKKALE Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu-ARŞİV
ÇANAKKALE Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu-ARŞİV
ÇANAKKALE Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu-ARŞİV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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