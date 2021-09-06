GÖKÇEADA SEFERLERİNE 'POYRAZ' İPTALİ
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GÖKÇEADA SEFERLERİNE 'POYRAZ' İPTALİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KUZEY Ege'de kuvvetli poyraz, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde feribot seferlerinin iptaline neden oldu.

KUZEY Ege'de kuvvetli poyraz, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde feribot seferlerinin iptaline neden oldu.

Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Gökçeada'ya deniz ulaşımını durdurdu. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Gökçeada-Kabatepe hattında tüm tarifeli feribot seferlerinin bugün iptal edildiğini duyurdu.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor.

GÖKÇEADA SEFERLERİNE 'POYRAZ' İPTALİ
GÖKÇEADA SEFERLERİNE 'POYRAZ' İPTALİ
GÖKÇEADA SEFERLERİNE 'POYRAZ' İPTALİ
GÖKÇEADA SEFERLERİNE 'POYRAZ' İPTALİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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