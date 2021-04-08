Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den ise saat 19: 00 seferler yapılacak olup, gün içerisindeki planlı diğer tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı