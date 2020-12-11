Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

11.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:00

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "12 Aralık Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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