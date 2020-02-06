Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

06.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:43
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ile Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey 'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
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