Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor
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Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine feribot seferleri haftada 4 güne çıkarılıyor.

21.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:45
Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine feribot seferleri haftada 4 güne çıkarılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 Nisan'da alınan karar doğrultusunda feribot seferleri haftada 3 güne indirilmişti.

Alınan yeni kararlar doğrultusunda feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı. Konuya ilişkin Gestaş A. Ş. 'den yapılan yazılı açıklamada; "02.04.2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktayken, 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda seferlerimiz Salı günü de yapılmaya başlanacak olup, haftanın 4 günü seferlerimiz mevcut olacaktır. Ayrıntılı bilgiye gdu.com.tr internet adresimizin sefer bilgisi kısmından ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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