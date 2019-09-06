Gökçeada Motosiklet Festivali'nin iptal edilmesi

06.09.2019 17:04

Gökçeada Motosiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenecek "5. Motosiklet Festivali"nin kaymakamlık tarafından iptal edildiği iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Söz konusu festivalle ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Gökçeada Belediyesinin, mülkiyeti Hazine ve Denizcilik İşletmelerine ait olan alanda motosiklet festivali yapılması için gerekli iznin verilmesi amacıyla kaymakamlığa başvuruda bulunulduğu, bunun üzerine kaymakamlık tarafından ilgili kuruma durum bildirildi.

Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı 23 Ağustos'ta Gökçeada Kaymakamlığına yazdığı yazıyla söz konusu alanda motosiklet festivalinin yapılmasını uygun görmediğini belirtildi.

Bunun üzerine cevap yazısı Gökçeada Belediye Başkanlığına gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"27 Ağustos tarihinde Gökçeada Belediyesi söz konusu festivali Kaleköy Yıldızkoy mevkiinde yapmak istediğini, bu konu ile ilgili iznin verilmesini talep etmiştir. Kaymakamlığımız bu tarihinde yazı ile söz konusu festivalin yapılmasının uygun olduğunu ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağını Belediye Başkanlığına bildirmiştir. Gökçeada Belediyesi talep etmiş olduğu yere verilen izne rağmen festivali bu alanda yapmak yerine 2 Eylül'de yine bir yazı ile Kaleköy mevkii 315 ada 4 parselde festival düzenlemek için izin talep etmiştir. Kaymakamlığımız tarafından söz konusu alanın mülkiyetinin kime ait olduğu sorulmuş fakat bu tarihe kadar Gökçeada Belediye Başkanlığından her hangi bir cevap alınamamıştır."

Açıklamada, festivalin Gökçeada Kaymakamlığınca iptal edildiği yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA