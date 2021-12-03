Gökçeada-Kabatepe hattında iki sefer yapılamayacak - Haberler
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Gökçeada-Kabatepe hattında iki sefer yapılamayacak

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Gökçeada-Kabatepe hattında iki sefer yapılamayacak

Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli ile Bozcaada hattındaki seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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