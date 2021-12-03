Gökçeada-Kabatepe hattında iki sefer yapılamayacak

Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli ile Bozcaada hattındaki seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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