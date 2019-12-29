Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
Haberler » Güncel » Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2) - Haber

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

GEYİKLİ HATTINDAKİ BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLDİÇanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

29.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:12
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

BOZCAADA-GEYİKLİ HATTINDAKİ BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de, Kuzey 'nde etkili olan nedeniyle, Bozcaada'dan saat 14.00, 'den saat 15.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi. Bozcaada'dan saat 17.00, Geyikli'den saat 18.00 seferleri ise yapılacak.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler