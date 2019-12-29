29.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:21

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkisini gösteren poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Bu nedenle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamadı. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre; Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'de, Kabatepe'den ise, saat 20.00'deki tarifeli seferler de yapılmayacak. Günün tek seferi ise, Gökçeada'dan saat 10.00, Kabatepe'den saat 15.00'de gerçekleşecek.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50- 75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA