Gökçeada ile Kabatepe hattında yarın yapılacak bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi
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Gökçeada ile Kabatepe hattında yarın yapılacak bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

10.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:39
Gökçeada ile Kabatepe hattında yarın yapılacak bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, diğer seferlerde aksama yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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