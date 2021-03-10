Gökçeada ile Kabatepe hattında yarın yapılacak bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi
10.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:39
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, diğer seferlerde aksama yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay