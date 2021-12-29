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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de saat 07.00 seferi yapılacak, bu seferlerin dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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