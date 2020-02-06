Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den saat 15: 00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.