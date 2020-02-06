Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Haberler » Güncel » Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.

06.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:54
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.


Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den saat 15: 00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler