Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan bazı seferler yapılamayacak.

05.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:16
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan bazı seferler yapılamayacak.

'nda deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada seferlerinin, hava muhalefetinden dolayı iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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