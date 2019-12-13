Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

13.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:38

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 2 feribot seferi yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki 15.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği kaydedildi.

Kaynak: AA