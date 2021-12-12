Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak - Haberler
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Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak

Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Kabatepe-Gökçeada hattında bugün için planlanan bazı feribot seferleri bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında bugün için planlanan bazı feribot seferleri bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00, 19.00 ve 23.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 17.00 ve 21.00 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek. Bu hattaki günün diğer seferleri yapılamayacak.

Bozcaada-Geyikli arasındaki seferlerde de fırtınadan dolayı aksama yaşanmıştı.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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