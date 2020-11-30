Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
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Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

30.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:47
Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtınadan dolayı Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtınadan dolayı Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00'te başlayacak seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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